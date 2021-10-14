Горняк22: Всемирный день зрения 2021: история и интересные факты
Девушка. Карие Глаза. Шарф Фото: pixabay.com
Ежегодно во второй четверг октября отмечают Всемирный день зрения. Рассказываем об истории праздника, а также делимся подборкой самых интересных фактов
История Всемирного дня зрения
Всемирный день зрения в 2021 году отмечают 14 октября.
Праздник утвердила Всемирная организация здравоохранения в 2000 году. Это сделали для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам людей, которые имеют плохое зрение. Об этом пишет портал calend.ru.
Каждый год Дню зрения дается уникальный девиз. В 2021 году он звучит так: «Любите свои глаза».Зрение. Офтальмология Фото: телеканал «Толк»
Интересные факты о зрении
- Глаза людей способны различать примерно 500 оттенков серого цвета.
- Каждый глаз имеет 107 млн светочувствительных клеток.
- Зрачки способны расширяться на 50%, когда человек смотрит на кого, к кому испытывает сильную симпатию.
- Хирурги на операциях в качестве донорского материала применяют роговицу акул, так как она похожа на роговицу глаз человека.
- Доказано, что каждый 12-й мужчина – дальтоник.
- У младенцев не вырабатываются слезы до 6-8 недель.
- За всю жизнь человек в среднем видит около 24 млн различных изображений.
- Радужная оболочка глаза имеет 256 уникальных характеристик. Именно по этой причине сканирование сетчатки глаза используют в целях безопасности.
- Человек моргает в среднем 17 раз в минуту, 14 280 раз в день и 5,2 миллиона раз в год.
- Некоторые люди рождаются с глазами разных цветов. Это явление называется гетерохромией.
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