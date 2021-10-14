Горняк22: В Новоалтайске гражданка Нигерии получила реальный срок за мошенничество

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Помимо наказания в виде лишения свободы, суд обязал подсудимую выплатить потерпевшему 152 тысячи рублей, еще 150 тысяч женщина вернула добровольно

В Новоалтайске суд за покушение на мошенничество приговорил гражданку Нигерии к одному году и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что осужденная вместе со своим подельником пыталась украсть у жителей Барнаула и Новоалтайска их деньги. Соучастник преступления, выдавая себя за военного из другой страны, знакомился с людьми в Сети и просил их принять ценную посылку с деньгами и документами через дипломатическую почту. Их убеждали, что они могут оставить часть пересылаемого себе.

В свою очередь, гражданка Нигерии звонила людям на сотовые телефоны и представлялась сотрудником таможни или дипломатического посольства. Она просила граждан перевести на представленный счет деньги для получения посылки. Один из потерпевших перечислил на счет осужденной 302 тысячи рублей.

Ранее в Алтайском крае врач перевела мошенникам миллион рублей. Злоумышленники убедили жертву, что на ее имя в нескольких банках якобы одобрили заявки на кредиты и деньги нужно обезопасить. Врач выполнила «инструкции» и лишилась денег.

ТОЛК