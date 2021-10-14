Горняк22: Один человек погиб при пожаре в барнаульском поселке Солнечная Поляна
Место происшествия Фото: телеграм-канал ГУ МЧС России по Алтайскому карю
Площадь, пройденная огнем, составила более 100 кв. метров – горел частный жилой дом и надворные постройки под одной крышей
Частный дом загорелся в барнаульском микрорайоне Солнечная Поляна утром 13 октября. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Возгорание произошло по улице Рубиновой – огонь охватил крышу жилого строения и надворные постройки. Очаг локализовали, площадь пожара составила более 100 кв. метров.
По предварительным данным, на месте происшествия обнаружено тело погибшего мужчины.
Специалисты выясняют причину случившегося.
Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле мужчина поджег припаркованный автомобиль.