Горняк22: Губернатору доложили об инциденте с истязанием барнаульской школьницы

Виктор Томенко Фото: Виталий Барабаш

На месте работают уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева и следователи СК, к разбирательству привлекли министерства образования, здравоохранения и краевую КДН

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко доложили итоги проверки по факту истязания ученицы начальных классов группой несовершеннолетних девочек. Об этом 26 мая сообщает правительство края.

«Виктор Томенко поручил всесторонне изучить ситуацию и обстоятельства, которые привели к насилию над девочкой, и оказать всю необходимую помощь пострадавшей и её семье», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в ситуации разбираются представители министерств образования, здравоохранения и краевая комиссия по делам несовершеннолетних. На месте работают уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева и следователи СК.

«Ребенку оказана необходимая психологическая и медицинская помощь», – отметили в правительстве.

Вечером 23 мая в Барнауле группа несовершеннолетних девочек напала на ученицу начальных классов школы, расположенной на ВРЗ. Инцидент произошел за пределами учебного заведения – в заброшенном здании. Подростки избили жертву и совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Возбуждено уголовное дело.

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