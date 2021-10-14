Горняк22: Два землетрясения за сутки зарегистрировали на Алтае

Землетрясение Фото: pixabay

Их интенсивность в эпицентре оценили соответственно на 4,6 и 3,7 балла из 12 по шкале MSK-64 (наиболее широко используемая в мире)

Два подземных толчка с разницей в чуть более сутки зафиксировали в Республике Алтай. Об этом сообщает местный филиал Единой геофизической службы РАН.

Сейсмособытия магнитудами 3,8 и 3,2 произошли начиная с 22.52 по местному времени 11 октября в Кош-Агачском районе – в 250 км от столицы региона Горно-Алтайска.

Землетрясение произошли в границах очага сейсмоактивности, по предположениям ученых связанной с процессами горообразования. Такие процессы наблюдают здесь на протяжении уже более 15 лет.

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