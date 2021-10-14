Горняк22: Ксения Собчак дала показания по делу о смертельном ДТП в Сочи

Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

После допроса в московском МВД Ксения Собчак села в черный микроавтобус с тонированными стеклами и уехала в сопровождении джипа

В Москве телеведущую Ксению Собчак допросили в качестве свидетеля по делу о ДТП в Краснодарском крае, где погиб один человек и пострадали двое, сообщает ТАСС.

«Собчак дала показания по делу о ДТП и покинула здание МВД по Москве», – рассказали в правоохранительных органах.

По завершении допроса телеведущей вручили повестку о явке к следователям УВД по Сочи для очной ставки с водителем Mercedes Олегом Цоем и проверки показаний на месте аварии.

«Почти три часа вопросов, не имеющих отношения к тому, о чем спрашивают свидетелей. И видео, снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов. Я понимаю, для чего это делается. С пострадавшими на связи», – рассказала Собчак в своем Telegram-канале.

Кроме того, Telegram-канал Baza также опубликовал показания ведущей. По ее словам, по пути в аэропорт она сидела на заднем сиденье, общалась по видеосвязи и не следила за дорогой. На рейс они не опаздывали, поэтому водителя не подгоняли. Саму аварию Собчак не помнит, поскольку ненадолго потеряла сознание.

Напомним, что 9 октября на сочинской трассе Mercedes, в котором находилась Собчак, врезался в Volkswagen. По данным следствия, водитель Mercedes при обгоне выехал на встречку и столкнулся с иномаркой. Одна из пассажирок Volkswagen погибла, водитель и другая женщина получили травмы. По словам ведущей, у нее выявили сотрясение мозга.

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