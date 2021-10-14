Горняк22: СК возбудил дело о загрязнении почвы в Алтайском крае с ущербом на 4,6 млн

Место происшествия Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Источником загрязнения стали биологические отходы – техническая кость и внутренности животных, уточнили «Толку» в следственном управлении

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным ведомства, неустановленные лица на территории компании-производителя комбикормов и добавок «Энергия» в Тальменском районе «осуществили загрязнение плодородного слоя почвы биологическими отходами на земельном участке сельскохозяйственного назначения».

Как уточнили «Толку» в СК, источником загрязнения стали техническая кость и внутренности животных. Экспертиза обнаружила в земле «высокоопасные химические вещества». Ущерб природе оценили более чем в 4,6 млн рублей.

Следователи устанавливают причастных и все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Толк» рассказывал историю села, жители которого пожаловались на «отравляющее» их жизнь предприятие.

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