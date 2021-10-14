Горняк22: СК возбудил дело о загрязнении почвы в Алтайском крае с ущербом на 4,6 млн
Место происшествия Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
Источником загрязнения стали биологические отходы – техническая кость и внутренности животных, уточнили «Толку» в следственном управлении
В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
По данным ведомства, неустановленные лица на территории компании-производителя комбикормов и добавок «Энергия» в Тальменском районе «осуществили загрязнение плодородного слоя почвы биологическими отходами на земельном участке сельскохозяйственного назначения».
Как уточнили «Толку» в СК, источником загрязнения стали техническая кость и внутренности животных. Экспертиза обнаружила в земле «высокоопасные химические вещества». Ущерб природе оценили более чем в 4,6 млн рублей.
Следователи устанавливают причастных и все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Толк» рассказывал историю села, жители которого пожаловались на «отравляющее» их жизнь предприятие.