Горняк22: В Республике Алтай опровергли гибель воробьев из-за вышек 5G

Мертвые воробьи Фото: скриншот из Telegram-канала "Бузотеры и воронье"

В региональном Управлении Роскомнадзора сообщили, что в Республике Алтай вообще нет ни одной действующей вышки мобильной связи поколения 5G

В Республике Алтай опровергли сообщения о массовой гибели воробьев из-за вышек 5G, сообщает «Банкфакс».

Ранее в соцсетях местная жительница опубликовала видео из села в Онгудайском районе, на котором можно увидеть десятки мертвых воробьев, лежащих на дороге. Некоторые подписчики предположили, что инцидент связан с работой вышек сотовой связи 5G.

Центр управления регионом передал информацию об этом в региональный комитет охраны животного мира. Специалисты выехали на место и установили, что воробьи, предположительно, попали под крупногабаритный транспорт. Других мест мора птиц не обнаружили.

В правительстве республики также напомнили, что вышки 5G устанавливают для обеспечения качественных услуг связи. Для человека они не опасны. При сомнениях на этот счет гражданам порекомендовали потребовать у контролирующих органов провести проверку.

Ранее в Барнауле расширили питомник для голубей местных пород. Питомник отечественных пород голубей существует с 2014 года. Сейчас в питомнике насчитывается около 100 особей и семь пород. В новый просторный вольер планируют поместить около 20 пар породистых птиц.

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