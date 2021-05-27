Горняк22: Задержание Протасевича и Сапеги в Белоруссии: подробности и последствия

Арест. Колючая проволока Фото: stokpic с сайта Pixabay

В Белоруссии экстренно посадили самолет, выполнявший рейс Афины — Вильнюс, и задержали двух журналистов. За это стране угрожают новые серьезные санкции

23 мая 2021 года самолет компании Ryanair, на котором летели из Афин в Вильнюс оппозиционные журналисты Роман Протасевич и София Сапега, за 15 минут до посадки заставили сесть в Белоруссии якобы из-за «минирования», пишет «Фонтанка». В сопровождении истребителя борт направился в Минск.

26 мая, 10:53

Кто такая София Сапега и что известно о задержании россиянки в Белоруссии

В Белоруссии задержали Софию Сапегу — девушку оппозиционного журналиста Романа Протасевича, редактора telegram-канала «Черная книга Белоруссии», признанного в стране экстремистским

Так белорусские власти задержали двух пассажиров самолета – Романа Протасевича, экс-редактора telegram-канала NEXTA, и его девушку Софию Сапегу, которая тоже является редактором признанного экстремистским telegram-канала.

Случай с принудительной посадкой рейса в Минске назван беспрецедентным. Пилоты были вынуждены сесть под угрозой со стороны истребителя. При этом до Вильнюсского аэропорта оставалось 10 минут полета (73 км), а до литовской границы – всего 30 км.

Посадка самолета и задержание Протасевича и Сапеги спровоцировало целую цепочку последствий. На следующий день после инцидента лидеры стран ЕС рекомендовали авиакомпаниям отказаться от использования воздушного пространства Белоруссии. Полеты над этой страной уже приостановили, например, авиакомпании Ryanair, KLM, Air France, Finnair, Lufthansa, AirBaltic, перечисляет Газета.ru.

Кроме того, Евросоюз обсуждает возможность ограничить экспорт из Беларуси нефтепродуктов, удобрений, машин, тракторных изделий. Возможно также ограничение импорта технологий из Европы и даже «ограничение финансовых механизмов».

ТОЛК