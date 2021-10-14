Горняк22: В Барнауле посетители кафе подрались из-за места за столиком

Кулак. Драка Фото: pixabay.com

Стычка попала на видео – на кадрах видно, как сначала один из мужчин бьет другого стеклянной бутылкой по голове, а потом начинается кулачный бой

В Барнауле посетители кафе быстрого питания устроили потасовку после спора из-за места за столиком. Кадры с места происшествия публикует сообщество «Инцидент Барнаул».

По данным источника, события произошли днем 12 октября в заведении общепита на улице Новосибирской.

На видео с камеры наблюдения видно, как в зал заходят женщина и мужчина. Последний якобы обратился к двум сидящим у окна молодым людям с требованием освободить место, а получив отказ, ударил одного из них стеклянной бутылкой по голове.

Завязалась драка, к которой присоединились еще несколько человек из очереди. В итоге, как сообщается, зачинщика конфликта скрутили и вывели на улицу.

О пострадавших не сообщается.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле пьяная ссора мужчин закончилась побоями, пожаром и смертью.

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