Горняк22: В Новосибирске машины рухнули на парковке в яму с кипятком

Яма в асфальте Фото: vk.com/incident_nsk

Припаркованные автомобили Toyota Corolla и Nissan Juke оказались в яме с горячей водой, а кроссовер Lexus застрял в провале колесами

13 октября в Новосибирске несколько автомобилей затянуло в яму с кипятком от провалившегося асфальта, сообщает «Инцидент Новосибирск».

Инцидент произошел на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных. На парковке возле бизнес-центра провалился асфальт и образовалась огромная яма. Рядом стоящие авто провалились под землю почти полностью.

По словам очевидцев, в автомобилях никого не было.

Ранее «Толк» сообщал, что прокуратура вынесла представление ГИБДД Барнаула из-за очередей. В ведомстве выяснили, что для оформления материалов, составленных аваркомами, в Госавтоинспекции выделили отдельную очередь. Надзорный орган также обнаружил, что руководство не приняло мер по обеспечению доступности услуги.

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