Горняк22: Полиция опубликовала видео наезда на школьницу в Барнауле

Кадр из видео Фото: ГИБДД Барнаула

В связи с инцидентом в Госавтоинспекции напомнили, что пешеходы обязаны соблюдать элементарные меры безопасности на дороге

Госавтоинспекция опубликовала видео момента наезда автомобиля на восьмилетнюю девочку в Барнауле – кадры появились в распоряжении «Толка».

На них видно, что иномарка приближается к нерегулируемому пешеходному переходу, в это время ей под колеса выбегает ребенок. От удара девочку подбрасывает в воздух, после чего она падает на асфальт.

ДТП произошло 25 мая около 16.25 на улице Сухэ-Батора напротив ТЦ «Копейка». Наезд на ребенка совершил 59-летний водитель Nissan Primera.

Пострадавшей оказали помощь в травмпункте, госпитализация ей не потребовалась.

В связи с инцидентом в Госавтоинспекции напомнили, что пешеходы обязаны выполнять элементарные меры безопасности на дороге – по пункту 4.5 ПДД выход на нерегулируемые пешеходные переходы возможен только после того, как пешеход удостоверится в безопасности.

ТОЛК