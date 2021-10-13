Горняк22: Алтайский минздрав отрицает нехватку бесплатных лекарств ковидным пациентам

Медики. Больница Фото: канал "Толк"

В министерстве дефицита не увидели. Более того, чиновники призвали граждан больше внимания уделять вакцинации, а не поиску проблем

В Алтайском крае нет дефицита бесплатных лекарств для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом говорится в ответе регионального минздрава за подписью замминистра ведомства Натальи Белоцкой на запрос ИА «Банкфакс».

По словам замминистра, в ковидных госпиталях сформирован резерв необходимых лекарственных препаратов, в поликлиниках региона также есть запас медикаментов для жаропонижающей, противовирусной и антикоагулянтной терапии при COVID-19.

Как уточнила Белоцкая, мониторинг наличия препаратов в подведомственных медицинских и аптечных организациях проводится ежедневно, каждые пять дней об этом отчитываются пред правительством края и Минздравом РФ.

Издание отмечает, что за последние три недели получило большое количество сообщений от жителей края, которые уверяли, что им и их родственникам отказывают в выдаче бесплатных лекарств от COVID-19 при положительном тесте – и в стационарах, и по рецепту лечащего врача при амбулаторном лечении. Люди рассказали, что неоднократно обращались на горячую линию минздрава, но решить проблему так и не удалось.

Аналогичные жалобы ранее получал и «Толк». Так, житель Первомайского района рассказал, что не может добиться лекарств для лечения коронавируса – у мужчины обнаружили 25-процентное поражение легких и отправили лечиться дома.

На фоне этого власти отчитались, что Алтайский край получит 100 млн рублей на лекарства для ковидных больных.

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