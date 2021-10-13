Горняк22: В Бийске открыли дополнительное отделение морга и расширяют кладбище

Морг Фото: pixabay.com

В прошлую пятницу в ковидных госпиталях города поставили дополнительно 50 коек, так как количество больных с каждым днем только увеличивается

В Бийске открыли дополнительное отделение морга и расширяют кварталы на городском кладбище из-за роста числа умерших от коронавируса, сообщает «Бийский рабочий».

По данным издания, в настоящее время город находится в «красной зоне». Уровень заболеваемости в округе остается одним из самых высоких в Алтайском крае. Сейчас в госпиталях Бийска лечится более 600 человек.

Сейчас во втором по величине городе Алтайского края работают два корпуса госпиталя на базе ГБ №2. Кроме того, рядом с городом в Первомайской ЦРБ также находится ковидный госпиталь. Все эти учреждения сейчас переполнены инфицированными.

Ранее стало известно, что алтайский минздрав отрицает нехватку бесплатных лекарств ковидным пациентам. По словам замминистра, в ковидных госпиталях есть резерв необходимых препаратов, в поликлиниках региона также имеется запас медикаментов. Чиновники также призвали граждан больше внимания уделять вакцинации, а не поиску проблем.

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