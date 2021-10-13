Горняк22: В России может начаться вакцинация от COVID-19 детей от 12 до 17 лет

Вакцинация Фото: канал "Толк"

По предварительной информации, такое решение принял министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В стране растёт заболеваемость COVID-19 и многие регионы вводят ограничения

В России через 2 недели может начаться вакцинация от коронавируса детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, сообщает URA.RU.

«Мурашко заявил, что через две недели по всей России начнется вакцинация детей. Коснется подростков в возрасте от 12 до 17 лет», – рассказал источник.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае более 6 тысяч детей заразились коронавирусом. 704 человека лежат в госпиталях в тяжелом состоянии, 259 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в крае на коронавирусную инфекцию за все время обследовали 2,19 млн человек.

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