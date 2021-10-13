Горняк22: 20 тысяч молоди сазана выпустили в Обь в Алтайском крае

Рыба Фото: pixabay.com

В Росводоканале отметили, что акция согласована с Верхнеобским территориальным управлением Росрыболовства. На выпуск рыбы компания направила более 400 тысяч рублей

Барнаульский водоканал провел традиционное мероприятие по выпуску молоди сазана в Обь. В этом году в реку ушло 20 тысяч особей молоди, сообщает пресс-служба городской мэрии.

«Мы ежегодно проводим зарыбление, так как это неотъемлемая часть экологической политики водоканала. Мы обязаны помогать реке восстанавливать ее биологические ресурсы», – рассказал главный инженер «Росводоканал Барнаул» Евгений Чайкин.

Сейчас каждая рыбка вести не менее 20 граммов. При таких размерах особи уже прекрасно приспосабливаются к новым условиям и быстро развиваются, несмотря на низкие температуры.

Ранее «Толк» сообщал, что 2020 году в Алтайском крае выпустили в Обь более 315 тысяч сазанов. Рыбу выпускали за старым мостом в Барнауле, рядом с поселком Восточным. Это обязательное мероприятие проводится минприроды, чтобы компенсировать ущерб от предприятий, которые занимаются добычей песчано-гравийных смесей и ремонтом мостов.

ТОЛК