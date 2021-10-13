Горняк22: Международный день по снижению риска бедствий в 2021 году: история и традиции

Стихия. Бедствие. Цунами. Волны Фото: pixabay.com

В 2021 году Международный день по снижению риска бедствий — 13 октября. Рассказываем, что это за дата и с какой целью его учредила ООН

Международный день по снижению риска бедствий учредили в 1989 году в рамках Международного десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий. Событие утвердила Генеральная Ассамблея ООН, сообщает calend.ru.

В 1999 году было принято решение отмечать этот день ежегодно во вторую среду октября. Организаторы посчитали, что он способен стать инструментом, который сформирует глобальную культуру уменьшения опасности стихийных бедствий.

Каждый год у Международного дня по снижению риска бедствий есть определенная тематика. В 2021 году она звучит так:

«Международное сотрудничество для развивающихся стран по снижению риска бедствий и потерь от них».

На сегодняшний день число пострадавших людей от землетрясений, циклонов, наводнений и засух стремительно растет. В среднем в результате стихийных бедствий в день погибает 184 человека.

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