Горняк22: Зачем купать детей 13 октября: народные приметы на Михаила Соломенного

Сено. Солома. Поле Фото: pixabay.com

В этот день на Руси наши предки заменяли старую солому в доме на свежую, а также совершали обряд купания детей на пороге дома

13 октября отмечается народно-христианский праздник «Михаил Соломенный». По-другому его называют «Печальница», «День Григория и Михаила», «Григорьев день» и «Михаил и Григорий соломенные». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 13 октября

Этот день в народе традиционно посвящали смене соломы в доме на свежую. Хозяйки заменяют в матрасах и подушках соломенную набивку, а старую сжигают. Считалось, что это оградит всю семью от сглаза.

Наши предки уважительно относились к соломе и считали, что она вбирает в себя силу солнца и земли.

13 октября проводили специальный обряд купания маленьких детей на пороге дома. Считалось, что это убережет их от болезней холодной зимой.

Народные приметы 13 октября

Если снег впервые выпал в этот день, то зима будет поздней.

Если месяц на небе в туманной дымке, то скоро начнется ненастье.

Если береза и липа скинули почти все листья, то следующий год будет урожайным.

К 13 октября журавли уже успели улететь на юг – зима будет ранней и холодной.

Белки сменили шубку на зимнюю – зима будет теплой.

Душ. Горячая вода Фото: pexels.com

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ТОЛК