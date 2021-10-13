Горняк22: В Алтайском крае в 2022 году могут взлететь цены на пиво

Пиво Фото: pixabay.com

Возможный рост цен на пенный напиток алтайские производители объясняют дефицитом ячменя, необходимого для его приготовления

Российские пивовары обратились к правительству страны с просьбой отменить экспорт ячменя, так как дефицит этой сельхозкультуры из-за засухи в Европе привел к росту закупочных цен. С этим заявлением согласны и производители пива в Алтайском крае.

И снова неурожай

Руководители пивоварен рассказали «Толку», что будут вынуждены поднять ценник на пиво из-за роста цен на сырье. Ячмень для приготовления пива они обычно закупают в Европе или в Турции. Но этим летом из-за неурожая возник серьезный дефицит сырья.

«Если раньше производство перекрывали поставками из Европы и Турции, то сейчас эта тема отпала из-за неурожая в этих странах. Дефицит пивоваренного ячменя, естественно, повлечет за собой рост цены на конечный продукт – пиво. Могу лишь предположить, что оно подорожает примерно рублей на пять за 0,5 литра», – пояснил генеральный директор «Бочкаревского пивоваренного завода» Вадим Смагин.

Некоторые пивоварни России, считает он, в сложившейся ситуации вовсе могут не справиться с кризисом и закрыться.

30 ноября, 8:02

Не называйте этот компот пивом: производители пенного против его удешевления

По мнению пивоваров, введение нового техрегламента сократит посевы ячменя и производство солода и, как следствие, ударит по небольшим пивоварням и фермерам

Также Союз российских пивоваров, в которых входят «Бочкари», борется против вступления в силу на территории страны нового техрегламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который позволит значительно удешевить производство пива за счет сокращения в нем солода до 50%. Вместе с тем напиток существенно потеряет в качестве, считают производители.

По их прогнозу, производство солода при новых правилах упадет на 30%, что повлечет за собой уменьшение посевных площадей пивоваренного ячменя на 230 тыс. гектаров. Это в свою очередь приведет к потере работы более чем 30 тыс. россиян.

«Кошмарная инфляция»

Барнаульский пивовар Николай Копытов рассказал, что дефицит ячменя на рынке возник еще в августе этого года. Он предполагает, что пиво в 2022 году подорожает примерно на 10-15%.

«Крупные солодовни сдают сырье на импорт, так им выгодней. Россиийские производители пива остались ни с чем. При этом дорожает все: топливо, электроэнергия, сырье, в том числе ячмень. Подорожание пива – не самое страшное. В стране кошмарная инфляция. Рубль падает, ценники идут вверх каждый день», – поделился мнением владелец пивоварни.

Его коллега Владимир Шпачек добавил, что от предпринимателей, работающих в этой сфере, «по большому счету ничего не зависит: все решает рынок».

«Солод дорожает, нефть дорожает, жизнь дорожает. Пока сложно давать прогнозы, насколько подорожает пиво. Сырье закупаем в Европе. Все зависит от курса евро», – говорит пивовар.

Местный ячмень, добавил он, его предприятие не использует, так как это, по его мнению, отрицательно скажется на качестве пива.

«Это тоже самое, что делать крымское вино из алтайского винограда», – считает Шпачек.

Ранее «Толк» сообщал, что в 2021 году взлетели цены на зерно нового урожая, в том числе твердую пшеницу, а также гречиху. В связи с этим производители пророчат существенный рост стоимости хлеба, гречки и макарон.

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