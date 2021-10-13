Горняк22: На Алтае восемь подростков принесли муляж бомбы в школу

Полиция, взрывотехническая лаборатория Фото: Дарья Тяжина

В фойе учебного заведения нашли подозрительную коробку – внутри оказался похожий на взрывное устройство предмет с проводами и часами вместо таймера

В Республике Алтай несколько учеников старших классов школы изготовили муляж взрывного устройства и принесли его в учебное заведение. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел в одном из сел Кош-Агачского района.

По данным источника, на днях в фойе школы обнаружили подозрительную коробку. Прибывшие на место сотрудники полиции нашли внутри упаковки «поделку» из глины и проводов с детскими электронными часами вместо таймера.

Шутников быстро вычислили – ими оказались восемь подростков в возрасте 14-16 лет. Полицейским мальчики признались, что сделали муляж ради развлечения и якобы забыли забрать его из школы.

Против подростков могут возбудить уголовное дело о хулиганстве.

Ранее «Толк» сообщал о том, что алтайский блогер получил срок за брошенную в полицейских «гранату».

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