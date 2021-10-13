Горняк22: В Манжероке Toyota Corona улетела в кювет и перевернулась

Toyota Corona на "Чуйском тракте" Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

Из опрокинутого авто в больницу доставили пассажирку. Она получила травмы различной тяжести. Экспертиза показала, что мужчина управлял авто трезвым

10 октября в Республике Алтай 27-летний житель села Манжерок на машине Toyota Corona Premio слетел в кювет и опрокинулся, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Стало известно, что водитель ехал по трассе «Чуйский тракт» в направлении села Соузга. На 463-м километре дороги мужчина потерял управление, после этого автомобиль съехал с проезжей части в кювет и перевернулся.

В результате ДТП пострадала 27-летняя пассажирка автомобиля. От госпитализации она отказалась. Против водителя завели административное дело.

Ранее под Барнаулом автомобилистка насмерть сбила мужчину и скрылась с места аварии. В момент ДТП мужчина шел по краю левой полосы в попутном направлении. Полицейские нашли и задержали женщину, которая оказалась пьяна, а также изъяли транспортное средство.

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