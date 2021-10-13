Горняк22: Омбудсмен рассказала о состоянии детей, изъятых у опекунов на Алтае

Ольга Казанцева Фото: Илья Климентьев

Неделю назад в отделении полиции дети заявили о побоях и оскорблениях со стороны приемных родителей. С этого момента мальчики в семью не возвращались

Состояние четырех детей, которых изъяли из приемной семьи в Алтайском крае после жалоб на издевательства, не вызывает беспокойства у медиков. Об этом РБК сообщила уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

«Дети обследованы в больнице, приступили к учебе в школе», — рассказала Казанцева.

Мальчиков, возраст которых от 10 до 13 лет, поместили в один из центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Они находятся в одной группе, адаптируются к новым условиям.

По словам Казанцевой, опекунов уже отстранили от исполнения обязанностей, расторгли договоры с ними и прекратили все выплаты на детей. Кроме того, приемную мать детей внесли в специальный реестр – она больше не сможет никого усыновить.

Ранее в Сети появилась информация, что в селе Заковряшино Крутихинского района проживает семья, в которой якобы издеваются над детьми, морят их голодом и заставляют работать. При этом за любую провинность их избивают. Учителя якобы пытались поговорить с опекуншей, однако она заверила, что дети врут, потому что они «особенные». В итоге дети не выдержали издевательств и сбежали.

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