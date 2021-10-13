Горняк22: Похороны погибшей в ДТП с Собчак женщины пройдут в Новосибирске

Екатерина Тарасова Фото: instagram.com/katyakato

Похороны женщины пройдут в Новосибирске, потому что здесь живет мать погибшей. С бабушкой также находится шестилетняя дочь жертвы ДТП

13 октября в Новосибирске состоятся похороны 35-летней Екатерины Тарасовой, которая погибла в ДТП с участием Ксении Собчак в Сочи, сообщает «Сиб.фм».

«Брат должен ее тело забрать и привезти из Сочи, послезавтра будут похороны», – рассказала подруга женщины Евгения.

Перевозка тела из Сочи семье обойдется в крупную сумму. Кроме того, погибшая была матерью-одиночкой. Подруга женщины обратилась к Собчак с просьбой оказать помощь. По ее словам, ведущая через свою помощницу пообещала поддержку.

«Собчак ничего не отвечала, игнорировала. И только в 10 вечера вчера со мной связалась ее помощница Елена, директор. Конкретики не было никакой, просто сказали, что помогут маме погибшей», – рассказала она.

Погибшая Екатерина Тарасова занималась йогой и различными тренингами, а также активно вела блог в Instagram. На ее страницу подписано более 10 тысяч человек. За несколько часов до аварии она выложила сториз с подписью: «Я выбираю жизнь, я хочу быть живой».

«Мне самой хочется идти за Светом и вести людей туда же.

Мне нравится снимать с себя всю эту шелуху и помогать снимать ее другим. Мне искренне верится, что мы совершим переход из «темного» в «золотой» век осознанности и света», – написала она за несколько дней до трагедии.

Напомним, 9 октября под Сочи автомобиль Mercedes S500, с котором ехала Ксения Собчак, выехал на встречку, где врезался в Volkswagen, который отбросило на микроавтобус. В результате ДТП погибла пассажирка второй иномарки. В своем Telegram-канале ведущая заявила, что при аварии получила травмы и хочет связаться со всеми пострадавшими в ДТП.

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