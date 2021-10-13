Горняк22: Полиция взяла под наблюдение школы Барнаула из-за сообщений о возможной стрельбе

Охрана в школе Фото: телеканал "Толк"

Учебные заведения усилили контроль за приемом детей утром. Особое внимание направили на камеры видеонаблюдения, которые охватывают периметр школ

Полиция Барнаула взяла под наблюдение учебные заведения города после того, как в мессенджерах стали появляться сообщения о якобы готовящейся в них стрельбе. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на собственные источники.

По данным ресурса, с 08.00 12 октября в школы, колледжи, средние и высшие учебные заведения города направили экипированных сотрудников полиции, которые следят за обстановкой. При этом учебный процесс проходит в штатном режиме.

Сведения об усилении внимания правоохранителей к школам подтвердил автор телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul, который связан с полицией города.

На момент публикации сообщений о каких-либо внештатных ситуациях не поступало.

Накануне днем в родительские и учительские чаты стали приходить рассылки о якобы готовящейся стрельбе. При этом названия учреждений и их адреса в скринах не имеют отношение к Барнаулу.

Слухи о готовящемся скулшутинге появились на фоне недавней трагедии в Перми. 20 сентября студент Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров открыл огонь на территории вуза. В результате нападения погибли шесть человек, еще 40 пострадали. Сам стрелок был тяжело ранен и сейчас находится в больнице.

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