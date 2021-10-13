Горняк22: Выпавшая из окна вместе с детьми москвичка оставила предсмертную записку

Многоэтажный дом Фото: pixabay.com

По предварительной информации, женщина страдала душевным расстройством и в последнее время находилась в депрессивном состоянии

34-летняя женщина, которая выпала с двумя детьми из окна 19-го этажа на севере Москвы, оставила предсмертную записку, сообщает РИА Новости.

«В ней говорилось, что она никого не винит», – рассказали в правоохранительных органах.

Погибшая также заявила, что не может оставить детей в этом тяжелом, угрюмом мире, потому что у них будут проблемы с психикой, когда они станут старше и узнают о смерти матери, а ее родители и муж не смогут сами их воспитать, сообщает «РЕН ТВ».

Кроме того, по предварительной информации, женщина была психически нездорова. За несколько дней перед трагедией она пожаловалась соседям, что страдает от одиночества.

Муж погибшей является кадровым военнослужащим, он сразу приехал на место трагедии, находился с сильнейшем шоке.

Напомним, что 11 октября около жилого дома на улице Левобережной нашли тела 34-летней женщины и трехлетнего ребенка и младенца. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетних»). Погибшей посмертно проведут психиатрическую экспертизу.

ТОЛК