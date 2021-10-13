Горняк22: В Новосибирске скорая помощь сбила насмерть семилетнюю девочку

ДТП в Новосибирске Фото: vk.com/act54

По словам одного из очевидцев, автомобиль скорой пытался проехать во двор к дому и для этого заехал на тротуар, где сбил ребенка

11 октября в Дзержинском районе Новосибирска машина корой помощи насмерть сбила семилетнюю девочку, сообщает «НГС».

В региональном ГИБДД рассказали, что водитель авто сдавал назад и наехал на девочку, которая шла по тротуару. Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы.

По словам друзей семьи, девочка была единственным ребенком в семье. В тот день она шла в музыкальную школу.

«Она отправилась из дома на общественном транспорте. Вышла, пошла по тротуару и прямо на тротуаре была сбита. Скорая помощь сдавала задним ходом, где не было ни съездов, ни заездов», – рассказал друг отца погибшей.

Главврач новосибирской больницы скорой помощи Ирина Большакова подтвердила, что автомобиль скорой помощи Дзержинской подстанции сбил девочку на улице Трикотажной.

Ранее «Толк» сообщал, что директор алтайской школы сбил ученика на дороге и сел на три года. Когда старшеклассник пришел в сознание, то узнал автомобиль мужчины. Ему придется провести три года в колонии-поселении и выплатить 700 тысяч рублей семье пострадавшего ребенка, которому теперь требуется постоянный уход.

ТОЛК