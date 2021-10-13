Горняк22: Под Бийском на видео сняли медведя на кукурузном поле

Медведь Фото: pixabay

Ранее региональное минприроды уже предупреждало жителей края о риске встречи с хищником, однако тогда речь шла лишь об отделенных диких территориях

Под Бийском заметили медведя, который вышел на кукурузное поле полакомиться початками. Видео появилось в соцсетях.

Утверждается, что съемку сделали около поселка Октябрьского в Зональном районе – это всего в 30 км от наукограда.

Звук автомобиля и крики людей вспугнули хищника, и он бросился бежать в лес. На вид животному было около полутора – двух лет.

В середине сентября в Горном Алтае голодная медведица с медвежатами вышла в поселок.

ТОЛК