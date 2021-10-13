Горняк22: Пассажиры авиарейса Москва — Барнаул спасли мужчину с инсультом

Самолет Фото: pexels.com

Пострадавший мог умереть, но благодаря грамотным действиям его удалось реанимировать и после вынужденной посадки передать медикам из Перми

Ректор и главный врач питерского медуниверситета, которые оказались среди пассажиров авиарейса Москва — Барнаул, оказали неотложную помощь мужчине с инсультом. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 6 октября — во время полета капитан судна обратился к пассажирам с просьбой помочь мужчине, которому стало плохо. Среди тех, кто летел в самолете, оказались глава СПбГПМУ Дмитрий Иванов и главврач университетской клиники Виталий Резник.

«Там был мужчина, у которого онемела вся левая половина тела, пропала речь. По клинике было видно, что это острая ситуация нарушения мозгового кровообращения. Мы оказали первую реанимационную помощь, к счастью, на борту были и кислород, и медикаменты. Очень сильно помогли стюардессы», — рассказал изданию ректор.

После консультации со специалистами пилоты приняли решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Перми. Пациента оперативно госпитализировали.

По сведениям местного минздрава, мужчину уже готовят к выписке.

В конце сентября самолет Москва — Барнаул совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде.

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