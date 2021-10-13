Горняк22: В Бийске огромная лужа никак не исчезает на отремонтированной дороге

Лужа в Бийске Фото: vk.com/barneos22

Проблемы с лужами на отремонтированной дороге возникают уже не в первый раз. Так, после ливня 30 сентября улица была снова сильно затоплена

В Бийске огромная лужа снова разлилась по улице Декабристов, где недавно провели ремонт, который должен был решить проблемы накопления воды, сообщает «Барнаул 22».

«Сделали ремонт дороги . А что толку-то? Вот такое вот море. Только вплавь», – рассказал местный житель Александр Покровский в соцсетях.

При этом 30 сентября администрация города заявила, что проблема отвода ливневой воды будет решена после прокладки труб к емкостям для ее сбора. В начале октября работники подвели трубы.

Официальный аккаунт Бийска в соцсети также прокомментировал пост о затопленной дороге.

«Ливневой канализации там нет, есть ёмкость для накопления воды. Ночью выпало немало осадков, она переполнилась. Коммунальные службы с утра откачивают воду на таких участках», – написал представитель городского паблика.

Ранее «Толк» сообщал, что улицу Декабристов снова затопило уже после введения в эксплуатацию. Дорогу отремонтировали по нацпроекту. Вода залила островок автобусной остановки, часть дороги и площадь перед торговым центром. Пешеходам приходилось идти вброд в месте предполагаемого пешеходного перехода.

ТОЛК