Горняк22: В Бийске огромная лужа никак не исчезает на отремонтированной дороге
Лужа в Бийске Фото: vk.com/barneos22
Проблемы с лужами на отремонтированной дороге возникают уже не в первый раз. Так, после ливня 30 сентября улица была снова сильно затоплена
В Бийске огромная лужа снова разлилась по улице Декабристов, где недавно провели ремонт, который должен был решить проблемы накопления воды, сообщает «Барнаул 22».
«Сделали ремонт дороги . А что толку-то? Вот такое вот море. Только вплавь», – рассказал местный житель Александр Покровский в соцсетях.
При этом 30 сентября администрация города заявила, что проблема отвода ливневой воды будет решена после прокладки труб к емкостям для ее сбора. В начале октября работники подвели трубы.
Официальный аккаунт Бийска в соцсети также прокомментировал пост о затопленной дороге.
«Ливневой канализации там нет, есть ёмкость для накопления воды. Ночью выпало немало осадков, она переполнилась. Коммунальные службы с утра откачивают воду на таких участках», – написал представитель городского паблика.
Ранее «Толк» сообщал, что улицу Декабристов снова затопило уже после введения в эксплуатацию. Дорогу отремонтировали по нацпроекту. Вода залила островок автобусной остановки, часть дороги и площадь перед торговым центром. Пешеходам приходилось идти вброд в месте предполагаемого пешеходного перехода.