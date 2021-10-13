Горняк22: Власти назвали фейком сообщения о готовящейся стрельбе в школах Барнаула

Мессенджеры Фото: pixabay.com

Уточняется, что аналогичные слухи распространяются в разных регионах страны и имеют все признаки недостоверной информации

В правительстве Алтайского края прокомментировали сообщения об угрозах возможной стрельбы в школах, которые накануне стали распространяться по соцсетям и мессенджерам. Об этом сообщает близкий к властям телеграм-канал «Ленина, 59».

«Сообщения распространяются в разных регионах страны и имеют все признаки фейка», – говорится в сообщении.

Уточняется, что органы правопорядка края проверяют информацию, в школы для усиления охраны превентивно направили сотрудников МВД.

Накануне днем в родительские и учительские чаты стали приходить рассылки о якобы готовящейся стрельбе. При этом указанные в скринах названия учреждений и их адреса не имели отношение к Барнаулу. 12 октября в школы, колледжи, средние и высшие учебные заведения города направили экипированных сотрудников полиции, которые следят за обстановкой. При этом учебный процесс проходит в штатном режиме, сообщений о каких-либо инцидентах не поступало.

Слухи о якобы готовящемся скулшутинге появились на фоне недавней трагедии в Перми, где студент совершил вооруженное нападение на вуз.

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