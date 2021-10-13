Горняк22: Соцсети: в Барнауле автомобиль сбил ребенка на зебре
Место происшествия Фото: "В курсе 22"
На кадрах с места происшествия видно, что в результате удара мальчик отлетел от автомобиля и оставался лежать неподвижно. Его забрала скорая помощь
В Барнауле легковой автомобиль сбил переходившего дорогу ребенка. Об этом сообщает телеграм-канал «В курсе 22».
ДТП произошло днем 12 октября на улице Сергея Ускова.
По словам очевидцев, школьник на вид восьми лет с рюкзаком переходил дорогу по регулируемой зебре, однако на какой сигнал светофора – пока не известно.
Пострадавшего госпитализировали, о его состоянии не сообщается.
Ранее «Толк» сообщал о том, что под Барнаулом автомобилистка насмерть сбила мужчину и скрылась с места ДТП.