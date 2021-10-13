Горняк22: Ректора Шанинки Сергея Зуева задержали по делу экс-замминистра Марины Раковой

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Ранее по делу Марины Раковой уже арестовали ее гражданского мужа Артура Стеценко, бывших сотрудников фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также преподавателя Кристину Крючкову

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева задержали по делу экс-вице-президента Сбербанка Марины Раковой, сообщает ТАСС.

По предварительной информации, ректора задержали «для избрания меры пресечения». Сейчас с ним проводят следственные действия по делу бывшего замминистра просвещения Раковой.

Напомним, что экс-вице-президента Сбербанка Марину Ракову обвиняют в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования. По версии следователей, на посту замминистра просвещения она якобы пролоббировала выделение из бюджета от 50 до 200 млн рублей в фонд, где была гендиректором. В настоящее время Ракова находится под арестом.

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