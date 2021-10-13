Горняк22: «Просыпайтесь!»: появилось видео задержания на Алтае управделами губернатора

Задержание Степанова Фото: УФСБ по Алтайскому краю

Правоохранители пришли в дом к Степанову рано утром — визита ФСБ тот явно не ожидал и некоторое время не мог понять, что происходит

В Сети появились кадры задержания управделами губернатора и правительства Алтайского края Андрея Степанова – видео опубликовало УФСБ России по Алтайскому краю.

На них видно, что силовики пришли в дом к чиновнику с понятыми рано утром. При этом для Степанова, очевидно, появление правоохранителей оказался полной неожиданностью.

«Дальше разберемся по ходу, просыпайтесь», – обратился к ошарашенному хозяину дома один из визитеров в штатском.

Ролик завершается кадрами коттеджа управделами. После этого начальника ведомства отправили в изолятор временного содержания. В дальнейшем будет решаться вопрос о помещении его под стражу в СИЗО на время следствия.

Степанова задержали 12 октября за превышение полномочий. Как считает следствие, в 2016 году его ведомство предложило построить стоянку в Барнауле – контракт заключили на 80 млн рублей. Однако в процессе экспертиза не одобрила внесенные в проект изменения.

Подрядчик к тому времени уже выполнил часть работ, но оплаты не получил и обратился в суд. В итоге по распоряжению Степанова якобы незаконно выделили из бюджета субсидию в размере 19 млн рублей на оплату судебных требований.

ТОЛК