Горняк22: Опубликовано видео момента ДТП в Барнауле с ребенком-пешеходом

Место происшествия Фото: "В курсе 22"

На съемке видно, что мальчик начинает перебегать дорогу, как только на пешеходном переходе загорается разрешающий сигнал светофора

На видео попал момент ДТП, в котором пострадал ребенок-пешеход. Кадры публикует сообщество «Инцидент Барнаул».

На съемке камеры наружного наблюдения видно, что мальчик резко устремляется через дорогу, как только на «зебре» загорается разрешающий сигнал светофора. В этот момент его сбивает спешащий через перекресток легковой автомобиль.

Авария произошли днем 12 октября на пересечении улиц Сергей Ускова и Взлетной. Известно, что с места происшествия школьника забрала «скорая», о его состоянии не сообщается.

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