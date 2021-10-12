Горняк22: В Бийске появился миллиардер и выросло число миллионеров

Деньги. Рубли Фото: pexels.com

Налоговая служба Алтайского края отчиталась об отчислениях с доходов, собранных за прошлый год. Оказалось, что некоторые бийчане стали значительно богаче

В Бийске по итогам 2020 года появился один миллиардер, сообщает «Бийский рабочий» со ссылкой на данные налоговых деклараций.

Всего в налоговую инспекцию города поступило 21 929 деклараций по налогу на доходы физических лиц, что на 15% больше уровня прошлого года. Таким образом, сумма налога составила 271 млн рублей. Это на 59 млн рублей больше показателя 2020 года.

Также в наукограде выросло число налогоплательщиков с доходом более 1 млн рублей – всего в городе проживает 1 179 миллионеров. Они распределились по следующим категориям:

1-10 млн рублей задекларировали 1 129 налогоплательщиков (на 39% больше) – в основном это физические лица, получившие доход от продажи имущества;

10-100 млн рублей получили 44 человека (в два раза больше);

100-500 млн рублей заработали пять человек (в два раза больше).

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Алтайском крае зарегистрировали 20 604 миллионера. Во всех категориях их число выросло, причем в разрезе от 10 до 500 млн рублей число миллионеров увеличилось вдвое. Также в крае в два раза выросло число миллиардеров: в 2020 году их было трое, а теперь шестеро.

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