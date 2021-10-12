Горняк22: Алтайский край потратит кредит от федералов на строительство маслозавода и фермы

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

Регион получит крупный кредит от правительства страны и потратит его на развитие инфраструктуры. В частности, деньги пойдут на дороги, жилье, сельское хозяйство

Алтайский край получит кредит в размере 9,2 млрд рублей от правительства РФ, сообщает пресс-служба краевого минстроя.

Деньги пойдут на развитие таких объектов, как животноводческий комплекс, маслозавод, текстильная фабрика. Также на эти средства построят ряд жилых домов и соцобъектов, например пантолечебницу.

Кроме того, в регионе на эти средства планируют построить объекты туристской индустрии, горнолыжный курорт.

В правительстве одобрили все из 15 заявленных регионом проектов. Таким образом, в 2022-2023 годах построят 29 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

В частности, в крае построят или отремонтируют автомобильные дороги, мосты, путепроводы через железнодорожные пути в Алтайском, Заринском, Солтонском районах, городе-курорте Белокурихе, Заринске и Барнауле, реконструируют сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневые канализации в Барнауле и др.

Глава региона Виктор Томенко добавил, что если какие-то регионы не смогут освоить кредитные средства, то край сможет претендовать на их реализацию. По его словам, займ позволит региону привлечь средства частных инвесторов на реализацию проектов в размере более 32 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что на «Бирюзовой Катуни» в Алтайском крае к 2025 году построят апарт-отель. Объект будет рассчитан на 60 мест с ориентацией на семейный отдых – здесь планируют оборудовать воркаут-площадку, скалодром, веревочный парк и бассейн с баром.

Кроме того, компания «Блиновское», подконтрольная структурам Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), построит в Заринском районе Алтайского края крупную молочную ферму на 6 тысяч голов животных за 4,5 млрд рублей. Планируется, что предприятие будет производить 30 тысяч тонн сырого молока в год. На нем создадут 180 высокотехнологичных рабочих мест.

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