Горняк22: «Лютый капец»: барнаульскую поликлинику парализовало из-за сбоя в интернете

Барнаульская поликлиника № 10 Фото: gp10-brn.zdravalt.ru

Пациенты городской поликлиники не могли попасть на прием к докторам и поставить прививки от гриппа и ковида, так как пропало соединение с интернетом

«Вот вам и цифровизация в медицине», – с такими словами в редакцию «Толка» обратился житель Барнаула. 11 октября он пришел в городскую поликлинику №10, чтобы поставить вакцину от коронавируса, заранее отпросившись с работы. Но сделать это удалось только через 1,5 часа, так как из-за сбоев в интернете пациенты медучреждения не могли попасть на прием к врачам.

Мужчина рассказал, что ему пришлось ждать больше часа, чтобы поставить вакцину от коронавируса. При этом в тесном помещении регистратуры поликлиники, с его слов, толпилось еще с десяток человек. Всем пришлось ждать талоны к врачам, так как возникли неполадки с интернетом

«Лютый капец. Вся цифровая медицина остановилась. Интернета нет, врачи не принимают. Я, так сказать, в эпицентре», – сообщил житель Барнаула.

В краевом минздраве подтвердили, что 11 октября в 10-й поликлинике действительно был сбой на линии связи. Неполадки устранили в течение часа, заменив оборудование.

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