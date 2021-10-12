Горняк22: В Бийске «элитную» газовую заправку продают за 55 млн рублей

Заправка Фото: pixabay.com

По словам собственников, аналогичных станций нет не только по всей Сибири, но, возможно, и в России. Ее сдали в эксплуатацию в 2021 году

В Бийске выставили на продажу за рекордные 55 млн рублей современную газовую заправку, сообщает «Бийский рабочий».

Автомобильная газозаправочная станция, на которой продают пропан-бутан, находится на въезде в Бийск со стороны Барнаула. Ранее заправку преподносили как придорожный сервис – один из объектов туркластера «Золотые ворота Алтая».

Владельцы объяснили высокую стоимость удачным расположением станции. Она находится на федеральной трассе, ведущей в Республику Алтай. Кроме того, на заправке установили современное оборудование, которое позволяет заправлять одновременно шесть автомобилей, и пункт наполнения газовых бытовых баллонов.

При этом в Бийске собственники даже за торговые центры просят меньше. Так, ТЦ «Меркурий» на Коммунарском проспекте продают за 45 млн рублей, бывший «Грааль» – за 46 млн рублей, а «Мега Сити» выставили на продажу за 44 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Барнауле продают коттедж со спортзалом и SPA-зоной. Собственник уверяет, что в доме могут разместиться сразу две семьи, так как в нем есть два входа с разных сторон. Кроме того, в шаговой доступности вся социальная инфраструктура, транспорт, ТЦ и парк «Лесная сказка».

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