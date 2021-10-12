Горняк22: В Алтайском крае уже продают новогодние ёлки и украшения

Ёлка Фото: pixabay.com

Продавцы предполагают, что стоимость ёлок к новогоднему сезону резко поднимется. Зимой в пик сезона за ёлку в 1,80 см придётся отдать до 6 тысяч рублей

В Бийске начали продавать искусственные ёлки для Нового года, сообщает «Бийский рабочий».

«В октябре на покупке ёлочки можно сэкономить. Уже в декабре будет существенный подъем цен. К тому же сейчас есть возможность выбора, и вам не придется брать что-то от безысходности. Все без лишней суеты», – рассказали продавцы.

В прошлом году на новогодних рынках как искусственные, так и натуральные ёлки продавали по ценам от 700 до 8 тысяч рублей. В пожарной охране отметили, что живое дерево безопаснее. Оно хуже горит и не выделяет вредные вещества.

Ранее «Толк» сообщал, что власти Барнаула заложили 4,5 млн рублей на новогодние украшения. Появятся ли в снежном городке на площади Сахарова большие горки – пока не известно. В прошлом году из-за пандемии строить их не стали.

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