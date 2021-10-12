Горняк22: В Барнауле запретят парковку возле киосков на Панфиловцев

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Барнаульских водителей призывают с пониманием отнестись к вводимым ограничениям, и соблюдать требования дорожных знаков

С 1 ноября в Барнауле запретят парковку в районе дома по улице Панфиловцев, 22б, сообщает пресс-центр горадминистрации. В это время здесь появятся соответствующие дорожные знаки.

Предполагается, что такая мера поможет безопасности дорожного движения на данном участке.

Ранее сообщалось, что с 5 октября 2021 года рядом с пешеходным переходом на участке улицы Партизанской в Барнауле запретят остановку и стоянку транспорта. Запрет вводят рядом со зданием №92. Мера необходима для повышения безопасности движения пешеходов. Водителей транспортных средств просят с пониманием отнестись к новым ограничениям и ориентироваться по дорожным знакам.

ТОЛК