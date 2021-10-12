Горняк22: Алтайские власти выделили 300 млн рублей на закупку дорожной техники для районов

Дорожная техника Фото: barnaul.org

Всего в этом году на обновление технической базы муниципалитетов и краевых дорожно-строительных управлений выделили 1,1 млрд рублей. На эти средства закупят 136 единиц техники

Замминистра транспорта Валерий Никитюк на оперативном совещании в правительстве региона заявил, что Алтайский край сможет купить больше дорожной техники за счет экономии денег на торгах.

По его словам, край выделил 300 млн рублей на закупку всесезонной дорожной техники для районов. Власти уже купили 60 единиц техники, в том числе четыре комбинированные дорожные машины, 27 средних грейдеров и 19 тракторов с навесным оборудованием. Технику передали в 49 районов, где уже активно используют на дорогах. За счет экономии средств на торгах регион закупит еще десять единиц техники.

«У нас снежные зимы, поэтому приобретенная техника сыграет в зимний период важную роль в уборке снега на дорогах местного значения», – пояснил Валерий Никитюк.

Ранее сообщалось, что 115 млн рублей направят в преддверии зимы из бюджета Барнаула на закупку дорожной и специальной техники. На эту сумму приобретут универсальные уборочные и коммунальные машины, которые в том числе можно будет использовать для уборки снега с улиц. Всего коммунальщики получат 27 новых единиц.

ТОЛК