Горняк22: В Барнауле на шести площадках пройдут продуктовые ярмарки
Продукты Фото: pixabay.com
На ярмарках горожане могут приобрести по сниженным ценам продукты пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула и других городов и районов края
В субботу, 16 октября, во всех районах Барнаула снова состоятся продовольственные ярмарки, сообщает пресс-служба мэрии города.
Продуктовые площадки начнут работать в 10.00 и закроются в 14.00. Торговые точки расположатся по следующим адресам:
- Октябрьский район: проспект Ленина, 152;
- Ленинский район: Научный городок, 31;
- Индустриальный район: улица 50 лет СССР, 51а;
- Центральный район: улица Чайковского, 21, проспект Красноармейский, 36;
- Железнодорожный район: проспект Ленина, 71.
В связи с пандемией коронавируса организаторы мероприятия просят барнаульцев на ярмарках соблюдать масочный режим и прочие меры предосторожности.
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