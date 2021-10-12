Горняк22: В Барнауле на шести площадках пройдут продуктовые ярмарки

Продукты Фото: pixabay.com

На ярмарках горожане могут приобрести по сниженным ценам продукты пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула и других городов и районов края

В субботу, 16 октября, во всех районах Барнаула снова состоятся продовольственные ярмарки, сообщает пресс-служба мэрии города.

Продуктовые площадки начнут работать в 10.00 и закроются в 14.00. Торговые точки расположатся по следующим адресам:

Октябрьский район: проспект Ленина, 152;

Ленинский район: Научный городок, 31;

Индустриальный район: улица 50 лет СССР, 51а;

Центральный район: улица Чайковского, 21, проспект Красноармейский, 36;

Железнодорожный район: проспект Ленина, 71.

В связи с пандемией коронавируса организаторы мероприятия просят барнаульцев на ярмарках соблюдать масочный режим и прочие меры предосторожности.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае за десять дней цены на картофель взлетели в два раза. В магазинах он подорожал до 50-60 рублей за 1 кг. По словам экспертов, местная продукция стала расти в цене из-за высокого спроса в других регионах и странах. Сами фермеры считают такие цены вполне нормальными из-за бешеной инфляции.

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