Горняк22: Астрологи назвали знаки зодиака, склонные к сверхспособностям

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По словам экспертов, Девы могут видеть суть вещей, даже если истина скрыта. Они также могут заниматься хиромантией, гаданиями и другими ритуалами

Близнецы могут предсказывать будущее через свои сны. При этом рожденные под этим знаком не всегда могут точно трактовать то, что им приснилось, но спустя некоторое время найти тайный смысл у них все же получается, сообщает «Слово и Дело».

Раки считаются сверхчувствительными людьми. Люди этого знака способны прогнозировать события с помощью карт Таро. Кроме того, у них чрезвычайно развита интуиция, с помощью которой они могут предсказывать будущее.

Рыбы почти как Раки с особой чувствительностью воспринимают мир. Рожденные под этим знаком могут предугадывать действия других людей и предчувствовать опасность. Этим они помогают своим близким.

Представители знака Скорпион могут сами не понимать своего влияния на других людей. Они ловкие манипуляторы и при желании, способны найти подход к абсолютно любому человеку.

Ранее астролог перечислил знаки зодиака, для которых 2022 год будет трудным. По словам специалиста, в следующем году некоторым из них придётся столкнуться с проблемами на работе и в личной жизни. Так, Скорпионов в новом году могут ожидать испытания в семейной жизни.

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