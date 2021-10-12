Горняк22: Алтайский край оказался «в пропасти» рейтинга по финансовому благополучию людей

Деньги Фото: pixabay.com

Эксперты считают, что в 2021 году из-за улучшения экономической ситуации и постепенного преодоления последствий пандемии можно ожидать повышения уровня финансового благополучия

Алтайский край занял 74-е место из 85 в рейтинге финансового благополучия населения за 2020 год, набрав 24,5 балла. Об этом говорится в исследовании РИА Новости. Годом ранее регион находился двумя строчками выше – на 72-м месте.

Лидерами списка оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (96,9), Магаданская область (91) и Чукотский автономный округ (88).

Среди аутсайдеров оказались Ингушетия (1,8), Тува (5,2) и Карачаево-Черкесия (6,3). Республика Алтай заняла четвертое место с конца с показателем 9,4 балла.

В прошлом году в России снизились многие экономические показатели, в частности упали доходы населения. Среди причин – пандемия, состояние бюджета и др.

При составлении рейтинга учитывались отношение медианных доходов к стоимости потребительской корзины, среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств на одного жителя, доля населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума, а также доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку.

Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался на 65-м месте по индексу рынка труда за 2020 год. Из 100 возможных баллов регион набрал 50,5. Годом ранее ситуация была еще хуже – 48,7 балла.

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