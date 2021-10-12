Горняк22: Народные приметы 12 октября: что нужно делать на Феофана Милостивого

Осень Фото: Виталий Барабаш

В этот день на Руси наши предки традиционно отправлялись на осеннюю охоту, а также устраивали пышные застолья с пивом и пирогами

12 октября отмечается народно-христианский праздник «Феофан Милостивый». По-другому его называют «Феофан осенний», «Феофанов день», «Феофан», «Отходник» и «Кириак-отшельник». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан это день.

Народные традиции 12 октября

12 октября ночью наблюдали за звездами и ждали от них доброго света. Множество ярких небесных светил в этот день предвещали сухую осеннюю погоду. Но долго смотреть на них не полагалось, можно было выстудить избу.

В этот день обязательно нужно было накормить обедом странников, которые проходили мимо дома и просили помощи. Если же недалеко от селения жил отшельник, то ему нужно было отнести мед и блины, при этом его не беспокоя.

На Феофана охотники выходили в поля на поиски зайцев. Обычно к этому дню поля уже были покрыты снегом, а зайцы еще не успевали сменить летнюю шубку на зимнюю.

Если охота удалась, то вечером было пышное застолье с пивом и пирогами с капустой.

Народные приметы 12 октября

Дикие животные в лесу сходят в низкие места на зимовку – ожидай сильных морозов.

Бледная и мутноватая луна – перед дождем.

Соль в солонке отсыревает – к дождю.

Деревья в инее – к солнечному дню.

Если утренний ветер днем усилился, а к вечеру стих, то несколько дней будет ясно.

Если на небе множество ярких звезд, то осенью будет мало осадков, а следующий год будет урожайным.

В лесу выросли поздние грибы – еще долго не будет снега.

Охота. Ружье Фото: pixabay.com

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