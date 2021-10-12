Горняк22: Как трогательно поздравить с Днем кадровика 2021 в стихах, прозе и смс
HR-менеджер. Кадровик. Офис Фото: Tumisu с сайта Pixabay
12 октября в России отмечаю профессиональный праздник День кадрового работника. «Толк» подготовил подборку трогательных поздравлений в стихах, прозе и смс
Поздравления с Днем кадровика в стихах
Спешу поздравить с Днем кадровика
И пожелать в работе вдохновенья,
И пусть порой работа нелегка,
Желаю делать все с особым рвеньем.
Пускай в карьере ждет всегда успех,
И пусть не будет в жизни огорчений,
Желаю быть всегда счастливей всех,
И делать все с хорошим настроеньем!
Работать с кадрами непросто,
Ведь нужен к каждому подход.
Пускай сотрудников отдела
Убережет жизнь от забот.
Чтоб дома было все в порядке,
Ушли проблемы навсегда,
Здоровья крепкого в достатке,
И не тревожила беда.
В жизни всё решают кадры.
Всё запишут, всё учтут:
Кто в декрете, кто за партой,
Все больничные прочтут,
Все отгулы посчитают,
Отпуска распишут та-а-ак…
Кадры! Я вас поздравляю!
Нам без вас нельзя никак!
Поздравления с Днем кадровика в прозе
Дорогие наши кадровики! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Пусть ваши кадры будут благодарными, программы не виснут, а труд будет всегда по достоинству оцененным. Желаем вам, чтобы всегда было безотказным здоровье, нервы крепкими, силы неиссякаемыми, энергия вдохновляющей! Новых побед, удачи и простого бескрайнего человеческого счастья!
Поздравляю с Днем кадрового работника! Желаю, чтобы Ваш зоркий профессионализм не ошибался в выборе работников. Пускай начальство высоко ценит труд, коллеги уважают и бегут за советом, а близкие дарят любовь и поддержку. Достойной оплаты, удовлетворения от работы, радостного настроения и жизненных побед!
Подарок. Презент Фото: Pixabay
Кадровик — это человек, от которого зависит профессионализм и квалификация коллектива, сплоченность, организованность и успех в работе! Не бойтесь трудностей, будьте здоровы, пусть дома вас ждут дорогие сердцу люди. Творческих вам успехов. С профессиональным днем!
Поздравления с Днем кадровика в смс
Поздравляю от души
Тех, кто трудится в тиши,
Кто за кадры отвечает,
Хорошо работу знает!
Работать с кадрами непросто,
Ведь нужен к каждому подход.
Пускай сотрудников отдела
Убережет жизнь от забот.
Желаем Вам терпения
И с кадрами везения.
Пусть разношёрстный коллектив
На Вас не вымещает негатив.
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