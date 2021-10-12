Горняк22: Как трогательно поздравить с Днем кадровика 2021 в стихах, прозе и смс

HR-менеджер. Кадровик. Офис Фото: Tumisu с сайта Pixabay

12 октября в России отмечаю профессиональный праздник День кадрового работника. «Толк» подготовил подборку трогательных поздравлений в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем кадровика в стихах

Спешу поздравить с Днем кадровика

И пожелать в работе вдохновенья,

И пусть порой работа нелегка,

Желаю делать все с особым рвеньем.

Пускай в карьере ждет всегда успех,

И пусть не будет в жизни огорчений,

Желаю быть всегда счастливей всех,

И делать все с хорошим настроеньем!

Работать с кадрами непросто,

Ведь нужен к каждому подход.

Пускай сотрудников отдела

Убережет жизнь от забот. Чтоб дома было все в порядке,

Ушли проблемы навсегда,

Здоровья крепкого в достатке,

И не тревожила беда.

В жизни всё решают кадры.

Всё запишут, всё учтут:

Кто в декрете, кто за партой,

Все больничные прочтут,

Все отгулы посчитают,

Отпуска распишут та-а-ак…

Кадры! Я вас поздравляю!

Нам без вас нельзя никак!

Поздравления с Днем кадровика в прозе

Дорогие наши кадровики! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Пусть ваши кадры будут благодарными, программы не виснут, а труд будет всегда по достоинству оцененным. Желаем вам, чтобы всегда было безотказным здоровье, нервы крепкими, силы неиссякаемыми, энергия вдохновляющей! Новых побед, удачи и простого бескрайнего человеческого счастья!

Кадры. HR-менеджер Фото: Pixabay

Поздравляю с Днем кадрового работника! Желаю, чтобы Ваш зоркий профессионализм не ошибался в выборе работников. Пускай начальство высоко ценит труд, коллеги уважают и бегут за советом, а близкие дарят любовь и поддержку. Достойной оплаты, удовлетворения от работы, радостного настроения и жизненных побед!

Кадровик — это человек, от которого зависит профессионализм и квалификация коллектива, сплоченность, организованность и успех в работе! Не бойтесь трудностей, будьте здоровы, пусть дома вас ждут дорогие сердцу люди. Творческих вам успехов. С профессиональным днем!

Поздравления с Днем кадровика в смс

Подарок. Презент Фото: Pixabay

Поздравляю от души

Тех, кто трудится в тиши,

Кто за кадры отвечает,

Хорошо работу знает!

Работать с кадрами непросто,

Ведь нужен к каждому подход.

Пускай сотрудников отдела

Убережет жизнь от забот.

Желаем Вам терпения

И с кадрами везения.

Пусть разношёрстный коллектив

На Вас не вымещает негатив.

Источник

ТОЛК