Горняк22: Парень с ДЦП из Барнаула, которого бросила умирать мать, проходит реабилитацию

Больница Фото: pixabay.com

На день рождения ребенок-инвалид, которого полураздетого нашли соседи возле дома, пожелал остаться с бабушкой и жить в нормальной семье

Прокуратура и следственный комитет Барнаула проводят проверку по факту халатности органов системы профилактики, которые должны были вести надзор за неблагополучной семьей. Поводом послужила жалоба соседей, что дети, в том числе ребенок-инвалид, находятся в опасной жизненной ситуации.

В начале октября их мать умерла. Опеку над 17-летнем Марком с ДЦП оформила его бабушка, 12-летняя сестра парня пока находится в приюте.

На днях Марк, которого соседи нашли полураздетого возле дома, отметил 17-летие в больнице. Единственное желание парня, которого в буквальном смысле бросила умирать мать, – это жить с бабушкой.

«Марк очень привязан к Нэле – так он называет бабушку. Очень трогательно, до слез, было слышать, когда на свой день рождения он пожелал быть с ней и жить в нормальной семье, в человеческих условиях, которых ни у него, ни у его сестренки похоже никогда не было», – рассказала знакомая семьи.

Сейчас Марк проходит реабилитацию в больнице. Как уточнила женщина, настроение у него хорошее, позитивное. Парень очень рад, что рядом бабушка.

«Нэля пока не готова общаться с журналистами. К ситуации и так привлекли большое внимание. Многие звонят, приносят Марку подарки. Нэля большая молодец и очень сильная», – отметила она.

12-летняя сестра Марка пока находится в приюте для детей сирот. После того, как брата выпишут из больницы, бабушка намерена забрать ее домой и оформить опеку. Как считает знакомая семьи, для этого есть все основания. В том, что бабушка справится с воспитанием детей, она не сомневается.

«Очень хочу, чтобы эта история закончилась по-доброму, благополучно», – добавила женщина.

Напомним, в конце августа жительница Барнаула бросила сына инвалида в неотапливаемом доме среди гор мусора и без еды. Неходячий парень с ДЦП выполз на улицу. Заметив его, соседи вызвали полицию. Ранее семья состояла на учете в органах профилактики как неблагополучная. 2 октября мать детей скончалась. В социальных сетях бабушка мальчика написала: «У меня умерла дочь, мы остались одни с детками».

ТОЛК